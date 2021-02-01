Son dakika - Başakşehir, Youssouf'u transfer ettiğini açıkladı!

Medipol Başakşehir FK, Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, Yeni Malatyaspor'da oynayan başarılı futbolcu Youssouf Ndayishimiye'yi 4,5 yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Yeni Malatyaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Burundi Milli takımının futbolcusu Youssouf Ndayishimiye'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek transferin maliyetini açıklarken "Youssouf Ndayishimiye'yi 2 Milyon 150 Bin €'ya Başakşehir'e verdik. Bir sonraki satıştan da %20 pay alacağız" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray ile Youssouf Ndayishimiye görüştük"

Sözlerine devam eden Gevrek: "Galatasaray ile Youssouf Ndayishimiye görüştük. Kulübümüzün çıkarlarını düşünmek zorundayız. Başakşehir daha iyi bir teklif yaptı, o yüzden Başakşehir ile anlaştık." dedi.

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