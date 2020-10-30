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30.10.2020 - 19:16 |

Son dakika - Başakşehir'de 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı!

Başakşehir, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika - Başakşehir'de 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı!
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Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. 

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, futbol takımının oyuncuları, teknik heyet, idari ve destek ekiplerine yapılan rutin Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı, bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı bildirildi. 

Futbolcunun izolasyona alındığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamaların yapıldığı kaydedildi.

Son dakika - Başakşehirde 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

 

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