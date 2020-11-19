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19.11.2020 - 21:40 | | AA

Son dakika - Başakşehir'de 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı!

Başakşehir, A Milli Takım kampında yer alan bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Son dakika - Başakşehir'de 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı!
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Medipol Başakşehir'de A Milli Takım'dan dönen bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu. 

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A takım oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize bugün yapılan rutin PCR testlerinde, A Milli Takımı'mızın son kamp kadrosunda bulunan bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi. 

A Milli Takım kampında girdiği tüm Kovid-19 testleri negatif olan oyuncunun semptomunun bulunmadığı aktarılırken, "Sağlık Bakanlığı'mız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ile tedavi planlamaları başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika - Başakşehirde 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

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