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27.01.2020 - 21:17 |

Son dakika | Başakşehir'de Kerim Frei ayrılığı! FC Emmen kiraladı...

Başakşehir'de forma giyen Kerim Frei, Hollanda ekibi FC Emmen takımına kiralandı. 26 yaşındaki oyuncusu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar FC Emmen'de forma giyecek.

Son dakika | Başakşehir'de Kerim Frei ayrılığı! FC Emmen kiraladı...
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Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Emmen, Medipol Başakşehir'den Kerim Frei'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. 

Emmen Kulübü, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Kerim Frei'ın satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu. 

Türkiye'de Beşiktaş, İngiltere'de Fulham, Cardiff City ve Birmingham City'de görev alan Kerim Frei, 2017'de Medipol Başakşehir'e transfer oldu. Bu sezon takımında forma şansı bulmakta zorlanan Kerim Frei, 6 maça çıktı.

Eredivisie'de 20 haftada 22 puan toplayan Emmen, 12. sırada yer aldı.

Son dakika | Başakşehirde Kerim Frei ayrılığı FC Emmen kiraladı...

Son dakika | Başakşehirde Kerim Frei ayrılığı FC Emmen kiraladı...

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