Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Futbol KulÃ¼bÃ¼ Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) Mustafa ErÃ¶ÄŸÃ¼t, gelecek yÄ±llarda Avrupa'da isimlerini daha fazla duyuracaklarÄ±na emin olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Manchester United TV'ye aÃ§Ä±klamada bulunan ErÃ¶ÄŸÃ¼t, "TÃ¼rkiye'nin bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼pleriyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda 2014'te kurulan genÃ§ bir kulÃ¼bÃ¼z. AltÄ± yÄ±llÄ±k tarihimiz var. Gelecekte adÄ±mÄ±zÄ± daha fazla duyuracaÄŸÄ±mÄ±za eminim." ifadelerini kullandÄ±.Â

TÃ¼rkiye'de geÃ§en sezon ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸana kadar basamaklarÄ± tek tek Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan ErÃ¶ÄŸÃ¼t, "Son 4 yÄ±lda oluÅŸan puan durumuna bakarsak, en fazla puan toplayan takÄ±mÄ±z. Bu yÃ¼zden ÅŸampiyonluk bir rastlantÄ± deÄŸil. BazÄ± liglerde bir sene ÅŸampiyon olan takÄ±mÄ±n ertesi yÄ±l kÃ¼mede kalmak iÃ§in mÃ¼cadele ettiÄŸini gÃ¶rebiliyoruz. Biz bu takÄ±mlardan olmamayÄ± planlÄ±yoruz. Hak edilmiÅŸ bir ÅŸampiyonluk yaÅŸadÄ±k. Bu sayede tarihimizde ilk defa UEFA Åžampiyonlar Ligi gruplarÄ±nda oynama ÅŸansÄ± elde ettik." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Transferde kulÃ¼bÃ¼n marka deÄŸerine yÃ¶nelik adÄ±mlar attÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Mustafa ErÃ¶ÄŸÃ¼t, "BazÄ± transferleri, kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n ismini global anlamda tanÄ±tmak iÃ§in stratejik olarak yapÄ±yoruz. Adebayor, Clichy, Robinho bunlardan bazÄ±larÄ±ydÄ±. Åžu an Skrtel ve Demba Ba'yÄ± kadromuzda bulunduruyoruz. Eski Manchester UnitedlÄ± Rafael de takÄ±mÄ±mÄ±zda. BÃ¼yÃ¼k bir karakter. Onunla anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in mutluyum. Bu futbolcular, marka deÄŸerimizi yÃ¼kseltmemizde bize yardÄ±mcÄ± oluyor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

Åžampiyonlar Ligi'nde 2-0 kaybettikleri Paris Saint-Germain (PSG) maÃ§Ä±nÄ±n kendilerine tecrÃ¼be kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan ErÃ¶ÄŸÃ¼t, "Bu karÅŸÄ±laÅŸma, kendimize gÃ¼venimizi artÄ±rdÄ±. Neymar, Mbappe, Di Maria gibi dÃ¼nya yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bir takÄ±ma karÅŸÄ± kafa kafaya oynayabildiÄŸimizi gÃ¶rdÃ¼k. Skor istediÄŸimiz gibi olmadÄ± ama gelecek adÄ±na umut vericiydi." yorumunu yaptÄ±.Â

Manchester United'Ä±n TÃ¼rk ekiplerine karÅŸÄ± iyi ve kÃ¶tÃ¼ anÄ±larÄ± olduÄŸunu anÄ±msatan ErÃ¶ÄŸÃ¼t, "Bu maÃ§larda galibiyet ve maÄŸlubiyetler aldÄ±lar. AÃ§Ä±kÃ§asÄ± grubun nasÄ±l sonuÃ§lanacaÄŸÄ±nÄ± merak ediyorum. DÃ¼ÅŸler Tiyatrosu'nda (Old Trafford StadÄ±) oynamak her kulÃ¼p ve oyuncunun hayalidir. Seyirci Ã¶nÃ¼nde oynamayÄ± isterdik ama yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle bu gerÃ§ekleÅŸmeyecek. Yine de heyecanlÄ± bir maÃ§ olacak." diye konuÅŸtu.