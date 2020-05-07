Son dakika | Başakşehir'den Volkan Babacan açıklaması!

Loris Karius ile yollarını ayıran ve kaleye transfer yapmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, rotasını iki oyuncuya çevirdi.

2 adaydan birisi

Asist Analiz'in özel haberine göre bir dönem Galatasaray’da da forma giymiş Milli kaleci Sinan Bolat ile Mayıs ayının başından bu yana görüşmelerini sürdüren Beşiktaşlı yöneticilerin diğer hedefi ise Başakşehirli Milli kaleci Volkan Babacan.

Sinan Bolat ile görüşmelerin olumlu ilerlediği ancak Beşiktaş’ın iç transferdeki sözleşmesi biten oyuncularla anlaşma zemini oluşturup sonradan dış transferde harekete geçeceği öğrenildi.

Volkan Babacan ile 2019 yılının Kasım ayında sözlü mutabakata varıldığı, bu mutabakatta bir yılı opisyonlu olmak üzere iki yıllık sözleşme önerildiği ancak resmiyette bir adım atılmadığı da gelen bilgiler arasında.

Yönetim içerisinde hem Volkan Babacan hem de Sinan Bolat konusunda fikir ayrılıklarının olduğu ve net bir görüş sağlanamadığı da belirtildi.

Başakşehir'den açıklama

Başakşehir'den Volkan Babacan ile ilgili açıklama geldi.

"Kulübümüzün sembol isimlerinden biri olan Volkan Babacan için kulübümüze gelen herhangi bir teklif bulunmamaktadır. Tecrübeli kalecimizin ayrılacağı yönünde çıkan haberlere itibar edilmemesini rica ederiz."

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