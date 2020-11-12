Son dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Cenk Tosun açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yayıncı kuruluşa konuştu.

Başkan Çebi, gündeme gelen Cenk Tosun'la transferiyle ilgili "Cenk Tosun şu an bir kulübe bağlı. Dün de oynadı. İyi bir çocuğumuz. Allah yolunu açık etsin. Beşiktaş'ta oynama şansı olursa istediğim bir futbolcu" açıklamasını yaptı.

Çebi Abdullah Avcı ile ilgili ise "Abdullah Avcı'ya kızgınlığım veya kırgınlığım söz konusu olamaz. Üst üste gelen mağlubiyetler hocamızı yordu. Ben de Beşiktaş'ın menfaatini düşünmek zorundayım. Onun hakkında kötü bir şey söyleyemem. Hocamız da değerli bir camianın başına gitti. Bütün hocalarımızdan rica ediyorum, Türk teknik adamların bulunduğu takımlarda milli takım için oyuncu çıkarmalı. Milli Takım Teknik Direktörü 'Bana sol bek bulun" diyebiliyor" şeklinde konuştu.

İşte Beşiktaş Başkanı'nın diğer açıklamaları:

Transferleri biz yaptık, hepimiz bir arada yaptık. Hocamızın istediği bazı oyuncuları alamadığımız durumlar oldu. Ancak aldığımız oyuncuların hiçbirinde hocamız, 'Bunu istemiyorum almayın' demedi.

Canım cennet istiyor ama günahlarım bırakmıyor. İstemez misiniz Beşiktaş başarılar için daha iyi futbolcular alsın. Ancak, amacımız takımı gençleştirmek ve ekonomik anlamda küçültmek gibi hedeflerimiz var.

Gelecek transfer döneminde, limitlerimizin ve ekonomimizin uygun olduğu şartlarda ve şekillerde forvet transferi yapmak istiyoruz.

Sosyal medyada 'vizyonu yok' diyorlar. Hiç merak etmesin benim vizyonum var. Kovid’den dolayı şehri terk edenler, gittikleri köylerden "vizyonu yok" mesajı atıyorlar. Beşiktaş'ın iyiye gittiğini görecekler. Bunu camiaya taahhüt olarak veriyorum.

'Defansın tamamı yok oldu'

Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından neredeyse defansın tamamı yok oldu. Bu iş nasıl devam edecek bilmiyorum. Pandemi gerçekten sıkıntılı süreç. Hem ekonomik hem idari hem de sportif anlamda. Pandemi yok gibi davranmamız doğru değil. Kovid bizim icraatlarımızı da aksatmıştır. Bu iş nasıl devam edecek bilmiyorum."