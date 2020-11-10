Son dakika | Başkan Ali Çetin: Prosinecki ile yollarımızı ayırmayacağız

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada sadece 5 puan toplayabilen Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki ile yolların ayrılacağı iddia edilmişti.

Düşme hattında yer alan Ege temsilcisinin Başkanı Ali Çetin, Skorer'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Ali Çetin gündemlerinde böyle bir konunun olmadığının altını çizerek "Herkes bir şeyler uyduruyor yazıyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Prosinecki ile yolumuza devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.