10.11.2020 - 16:55 |
Son dakika | Başkan Ali Çetin: Prosinecki ile yollarımızı ayırmayacağız
Süper Lig'de yaptığı 7 karşılaşmada hanesine 5 puan yazdırabilen Denizlispor'da teknik direktör Prosinecki'nin geleceği ile ilgili Başkan Ali Çetin Skorer'e flaş açıklamada bulundu.
Nergis Aşkın/Skorer Özel
Süper Lig'de bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada sadece 5 puan toplayabilen Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki ile yolların ayrılacağı iddia edilmişti.
Düşme hattında yer alan Ege temsilcisinin Başkanı Ali Çetin, Skorer'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Başkan Ali Çetin gündemlerinde böyle bir konunun olmadığının altını çizerek "Herkes bir şeyler uyduruyor yazıyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Prosinecki ile yolumuza devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.