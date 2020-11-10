Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDenizlispor Haberleri Son dakika | Başkan Ali Çetin: Prosinecki ile yollarımızı ayırmayacağız
10.11.2020 - 16:55 |

Son dakika | Başkan Ali Çetin: Prosinecki ile yollarımızı ayırmayacağız

Süper Lig'de yaptığı 7 karşılaşmada hanesine 5 puan yazdırabilen Denizlispor'da teknik direktör Prosinecki'nin geleceği ile ilgili Başkan Ali Çetin Skorer'e flaş açıklamada bulundu.

Son dakika | Başkan Ali Çetin: Prosinecki ile yollarımızı ayırmayacağız
ABONE OL
Nergis Aşkın/Skorer Özel

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada sadece 5 puan toplayabilen Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki ile yolların ayrılacağı iddia edilmişti.  

Düşme hattında yer alan Ege temsilcisinin Başkanı Ali Çetin, Skorer'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Ali Çetin gündemlerinde böyle bir konunun olmadığının altını çizerek "Herkes bir şeyler uyduruyor yazıyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Prosinecki ile yolumuza devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Şenol Güneş'ten çok konuşulacak Muriqi ve Sörloth sözleri!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'nin yıldızı Jose Sosa'dan flaş transfer açıklaması! Canlı yayında resmen duyurdu...

Son dakika | Başkan Ali Çetin: Prosinecki ile yollarımızı ayırmayacağız

LA LIGA'da haftaya damga vurdu! Muhteşem gol...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray seçim kararı aldı!
    Galatasaray seçim kararı aldı!
  2. Bakan Kasapoğlu'ndan önemli açıklama!
    Bakan Kasapoğlu'ndan önemli açıklama!
  3. Düzcespor hükmen mağlup!
    Düzcespor hükmen mağlup!
  4. Çetin'den Prosinecki yalanlaması
    Çetin'den Prosinecki yalanlaması
  5. 'Bizim için her gün 10 Kasım'dır'
    'Bizim için her gün 10 Kasım'dır'



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Barcelona'da kayyum tehlikesi

Son dakika | Barcelona'da kayyum tehlikesi

Abdullah Avcı Trabzon'a gitmek üzere yola çıktı

Abdullah Avcı Trabzon'a gitmek üzere yola çıktı

Büyük Önder Atatürk, Trabzonspor'a "onursal üye" yapıldı

Büyük Önder Atatürk, Trabzonspor'a "onursal üye" yapıldı

MotoGP'de son şampiyon Marquez sezonu kapattı

MotoGP'de son şampiyon Marquez sezonu kapattı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet