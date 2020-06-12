Son dakika | Başkan Çebi'den flaş açıklama! 'Gökhan ve Caner...'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yardım kampanyası ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde;

"Pandemi süresince yardım kampanyasını ertelemek zorunda kaldık. Beşiktaş taraftarının bu kulübe vereceği her bir kuruşun yerinde kullanılacağının sözünü veriyorum. Beşiktaş taraftarının maddi ve manevi desteğine ihtiyacımız var. Maddi destekten daha da önemli olan katılımın yüksek olması. Bu bizi çok motive edecek. Beşiktaş taraftarlarının bu kampanyaya imkanları doğrultusunda destek vermesini istiyoruz. Hiç kimsenin bütçesinin sarsılmasını istemiyoruz. Bundan sonra Beşiktaş'ın denetlenebilir bir düzene sokulmasını önemle istediğimizi kamuoyuna belirtmek istiyorum. Beşiktaş taraftarlarının yanı sıra Beşiktaşlı iş adamları ve iş kadınlarının da desteğine ihtiyacımız var.

Her birinin ismini Beşiktaş'ın şanlı şerefli tarihine yazmayı istiyoruz. düzenli bir yapı oluşturmak istiyoruz ve bu yapının devam etmesi için bu kampanyayı düzenlemek istiyoruz. Beşiktaş'ı bu kampanya ve verilecek desteklerle uçuracağımızı buradan beyan etmek istiyorum. Bizim bir davamız var ve bu dava bitmediği sürece buradan gitmeyeceğiz. Bu dava Beşiktaş'ın değerleriyle evrensel bir kulübe getirilmesi davasıdır. Beşiktaş modern bir kulüp olmak zorundadır. Bu dava şeffaf ve dürüst yönetim anlayışının artık kalıcı hale getirilme davasıdır. Beşiktaş'ın öz değerlerine dönmesi adına bu kampanyaya destek olmanızı istiyorum. Biz taraftar olmadan bu davayı kazanamayız. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Geleceğin çok daha güzel olacağını bilmenizi istiyorum. 'Bırakmam Beşiktaş'ım seni' kampanyasıyla yola çıkıyoruz."

"Sözleşmesi biten oyuncularla olumlu görüşmeler yaptık"

"Sözleşmesi biten, yüksek maaşlı kontratı olan futbolcularımızdan fedakarlık yapmalarını isteyeceğiz. Oyuncularımız bu konuda bize uzak değiller. Şu ana kadar olumlu görüşmeler de oldu.

"Kampanyadan net bir beklentimiz yok. 15-20 milyon taraftarımızın olduğunu biliyoruz. Burada iş adamlarının katkıları da çok önemli. Kimin gönlünden ne koparsa en azından her bir taraftarımızın bir kere SMS atmasını bekliyoruz."

"Yönetim kurulumuza bir ekleme yapmayı düşünmüyorum. İyi gidiyoruz. Birlik ve beraberliği konuştuğumuz bugün böyle bir şeyi düşünmüyorum."

"İş adamlarımız çok kıymetli hepsi. Covid olmasa her biriyle çay kahve içmeyi isterdik ama her birinden destek bekliyorum."

"Biz Beşiktaş'ın geleceğini kurmak için bu kampanyayı başlattık. Kulüpte gelir ve gider dengesinin oluşmasını istiyoruz. Elimizde yüksek kontratlı futbolcularımızdan bizimle birlikte olmalarını isteyeceğiz ama fedakarlık yapmalarını istiyoruz. Bugüne kadar yaptığımız görüşmeler olumlu. Bu tavırlarından dolayı mutluyuz."

"15-20 milyon arası taraftarımız olduğunu ve destek olacaklarını düşünüyorum. Maneviyatları daha önemli. Para el kiridir. Hiç kimseyi para vermediği için yargılayamayız. Benim için miktardan ziyade SMS önemli. Kimse ekonomisini sarsacak ve bütçesini zorlayacak şekilde yardım etmesin."



