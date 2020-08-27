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Haberler1.Lig Haberleri Son dakika | Başkan Sancak Skorer'e açıkladı! 'Fernandes...'
27.08.2020 - 14:08 |

Son dakika | Başkan Sancak Skorer'e açıkladı! 'Fernandes...'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Manuel Fernandes transfer iddiaları hakkında Skorer'e özel açıklama yaptı.

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Nergis Aşkın/Skorer Özel

Portekizli yıldız Manuel Fernandes'in TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a transfer olacağı şeklindeki iddia gündeme bomba gibi düşmüştü.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak iddialarla ilgili Skorer'e açıklamada bulundu. Sancak, "Manuel Fernandes haberleri yalan. Böyle bir girişimimiz yok. Kendisi ile hiçbir ilgimiz yok ve gündemimizde de değil" açıklamasını yaptı.

Transfer çalışmaları ile ilgili bilgi veren Sancak, "Başka transferimiz olacak tabii ki. Öyle flaş isimler değil, ama orta sahaya bir futbolcu alacağız. Belki öyle de transferi tamamlayacağız. Yerli oyuncu alacağız. Çünkü yabancı sayımız 8" şeklinde konuştu.

Federasyon tepkisi: Bize haksızlık yapıldığını düşünüyorum

Adana temsilcisini Başkanı ayrıca "Adanademirspor’un Süper Lig’e çıkması gündemdeydi fakat olmadı. Bu konu hakkında görüşleriniz nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Hakkımız olan Süper Lig’e bizi almadılar. Federasyon burada sınıfta kaldı. 3 tane takımı oynatmadan para harcatmadan şampiyon ilan edip Süper Lig’de bırakıyorlarsa, final oynayan ve penaltılara kadar giden Adanademirspor’u da almaları gerekiyordu. Üstelik 21 takım ile aksak bir lig olacak. Problemli bir lig olacak. Haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Burada dizimize vurup ağlayacak halimiz yok. Yeni sezona hazırlanıp çıkmaya çalışacağız. Sıfırdan başlayacağız sil baştan. Ama federasyon gerçekten sınfıta kaldı."

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