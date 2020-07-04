Son dakika | Batuhan Kırdaroğlu'nun fibula kemiği kırıldı!

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Bursaspor, Altınordu'yu 1-0 yendi.

Karşılaşamada Altınordu oyuncusu Batuhan Kırdaroğlu'nun fibula kemiği kırıldı

Kırmızı çıktı

Karşılaşmanın 50'nci dakikasında orta alandaki mücadelede rakibi Batuhan Kırdaroğlu'na arkadan sert bir müdahalede bulunan Tayfur Bingöl, hakem Koray Gençerler tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı. Batuhan, kırık şüphesiyle hastaneye kaldırılırken, sahadaki iki takımın da futbolcuları üzüntü yaşadı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Koray Gençerler, Ali Can Alp, Gökhan Barcın

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Shehu, Burak Altıparmak (Dk. 78 Aykut Akgün), Traore (Dk. 78 Sedat Dursun), Özer Hurmacı (Dk. 58 Recep Aydın), Burak Kapacak (Dk. 90 Emirhan Aydoğan), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 46 Seleznov)

Altınordu: Erhan Erentürk, Furkan Çil, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak (Dk. 76 Ali Yaşar), Oğulcan Ülgün, Okan Derici (Dk. 76 Burak İnce), Hüsamettin Yener (Dk. 60 Hüseyin Atakan Üner), Muhammed Mert, Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 51 Metehan Mimaroğlu), Yasin Ozan (Dk. 76 Kemal Rüzgar)

Gol: Dk. 69 Traore (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Anıl Karaer, Dk. 61 Shehu, DK. 90 Emirhan Aydoğan (Bursaspor), Dk. 37 Ufuk Budak, Dk. 75 Okan Derici (Altınordu)

Kırmızı kart: Dk. 50 Tayfur Bingöl (Bursaspor)

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