Son dakika - Batuhan Kör: ‘Premier Lig bana uygun’

Göztepe maçının yıldızı Batuhan Kör, Premier Lig hedefinden söz etti. Genç golcü, “Göztepe maçı en keyif aldığım maçlardan biriydi. Takım olarak çok iyi oynadık. O günü kariyerim boyunca unutmayacağım. Önceliğim Bursaspor’a fayda sağlamak. Sonrasında da doğru planlaması olan bir Avrupa kulübüne gitmek isterim. Hedefimiz her iki turnuvanın kadrosunda olup, Milli Takım için gol atmak. Son vuruşlarımın iyi olduğunu düşündüğüm için Premier Lig bana uygun. Son zamanlarda Timo Werner’i yakından takip ediyorum. İdolüm Cristiano Ronaldo” diye konuştu.

Türkiye’nin kralı!

Süper Lig tarihinin 6 şampiyon kulübünden biri olan Bursaspor, 2020-21 sezonunda gençleriyle herkesin dikkatini çekiyor.

Bu sezon 4 futbolcu hariç kadrosunu tamamen Vakıfköy’den yani altyapıdan yetişen yıldızlarıyla kuran yeşil-beyazlılar, Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüpleri arasında en fazla gol atan takım konumunda.

Toplam 39 takım içinde lig ve kupadaki tüm resmi karşılaşmalar hesaplandığında 35 gol kaydeden Bursaspor, maç başına 1.9’luk gol ortalamasıyla göze çarpıyor. Bu sezon oynadığı 18 resmi maçın hiçbirini boş geçmeyen Timsah, bu süreçte 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Bursaspor’dan sonra 39 kulüp arasında en çok gol atan takım da 32 golle Fenerbahçe oldu.







3 maçta 11 gol

Ayrıca yine lig ve kupa maçları hesaplandığında her maçta gol atan tek takım olan Bursaspor, 22.5 yaş ortalamasına sahip bir kadroyla mücadele veriyor. Bilhassa Türkiye Kupası’nda 120 dakikada Göztepe’yi 5-4 yenen, TFF 1. Lig’de üst üste 2 maçta Samsunspor’u 3-0 mağlup edip, İstanbulspor’u da 3-0 geriden gelip 3-3 yakalayan Mustafa Er’in ekibi, son 3 maçta 11 gol kaydetti.