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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Son dakika | Bayern Münih, Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti
01.07.2020 - 11:52 | | BERLİN (AA)

Son dakika | Bayern Münih, Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Fransa ekibi Paris Saint-Germain'den (PSG) Tanguy Nianzou Kouassi'yi kadrosuna kattı.

Son dakika | Bayern Münih, Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti
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Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Kouassi ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son dakika | Bayern Münih, Tanguy Nianzou Kouassiyi transfer etti

Açıklamada, Fransa'nın genç milli takımlarında da forma giyen savunma oyuncusu Kouassi'nin Fransız vatandaşlığının yanında Fildişi Sahili vatandaşlığı da bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, genç futbolcuyu Bayern Münih'e kazandırdıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Kouassi bizim gözümüzde Avrupa'da en büyük yeteneklerden biridir." ifadesini kullandı.

Kouassi'nin savunmada oynadığını, ancak diğer mevkilerde görev alabileceğini ifade eden Salihamidzic, "Onun burada büyük kariyer yapabileceğinden ve bize katkı sağlayacağından eminiz." şeklinde görüş belirtti. Kouassi, akademisinden yetiştiği PSG takımında aralık ayında Ligue 1'de ilk kez forma giydi. Ligue 1'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta görev yapan genç futbolcu, ligde 2 de gol kaydetti.

 

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