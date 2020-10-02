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02.10.2020 - 23:04 |

Son dakika | Bayram Bektaş: "Manuel Fernandes Kayseri'ye gelecek"

Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Beşiktaş'ın eksi yıldızı Manuel Fernandes ile anlaştıklarını açıkladı. Bektaş: "Manuel Fernandes muhtemelen yarın Kayseri'de olacak" dedi.

Son dakika | Bayram Bektaş: "Manuel Fernandes Kayseri'ye gelecek"
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Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Beşiktaş'ın eksi yıldızı Manuel Fernandes ile anlaştıklarını açıkladı.

Bektaş transferle ilgili olarak, "Manuel Fernandes muhtemelen yarın Kayseri'de olacak" dedi.

Son dakika | Bayram Bektaş: Manuel Fernandes Kayseriye gelecek

Eryaman Stadı'nda oynanan ve sarı-kırmızılı ekibin 1-0 kazandığı karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Bektaş, Ankara'ya 3 puan için geldiklerini ve istediklerini aldıklarını belirterek, şöyle konuştu: 

"Öncelikle çok mutluyum. Geçen hafta kendi sahamızda kaybettiğimiz 3 puanın telafisi için kazanmamız lazımdı. Çok iyi bir ilk yarı oynadık. Sakat oyuncularımız vardı, takımın bütünlüğünü sağlayamamıştık. Buna göre bir plan kurguladık. Oyuncularım buna uydu, ilk yarı pozisyon vermedik. İkinci yarı geri çekilince rakip pozisyonlar buldu. Sonuçta galip gelmeyi başardık." 

Yavaş yavaş hazır hale geldiklerini dile getiren Bektaş, "Yönetimimiz, başkanımız inanılmaz bir özveride bulundu. Bu sene çok farklı bir Kayserispor olacak. Daha henüz 4. haftadayız. Çoğu takım yeni kuruldu. Takımımız birbirine alışıyor. En büyük sıkıntımız sakatlıklar. Pandemiden dolayı sezona hazırlanmamız 1 aya düştü. Geç gelen oyuncular oldu. Hem hazır hale gelemediler hem de sakatlıklar oldu. Yine de 4 haftada 6 puan iyi." ifadelerini kullandı.

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