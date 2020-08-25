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HaberlerBüyükşehir Belediye Erzurumspor Haberleri Son dakika | BB Erzurumspor'da Arturo Mina'nın koronavirüs testi pozitif çıktı!
25.08.2020 - 18:14 | | DHA

Son dakika | BB Erzurumspor'da Arturo Mina'nın koronavirüs testi pozitif çıktı!

BB Erzurumspor, yeni transferi Arturo Mina'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika | BB Erzurumspor'da Arturo Mina'nın koronavirüs testi pozitif çıktı!
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, yeni transfer Arturo Mina'nın ülkesi Ekvador'da yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Erzurum ekibinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arturo Mina'nın Ekvador'da yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanmıştır" denildi.

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"Covid-19 testi pozitif çıkan Erzurumspor Kulübü'nün oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Son dakika | BB Erzurumsporda Arturo Minanın koronavirüs testi pozitif çıktı

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