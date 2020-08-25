25.08.2020 - 18:14 | | DHA
Son dakika | BB Erzurumspor'da Arturo Mina'nın koronavirüs testi pozitif çıktı!
BB Erzurumspor, yeni transferi Arturo Mina'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, yeni transfer Arturo Mina'nın ülkesi Ekvador'da yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Erzurum ekibinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arturo Mina'nın Ekvador'da yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanmıştır" denildi.
F.Bahçe'den geçmiş olsun mesajı
"Covid-19 testi pozitif çıkan Erzurumspor Kulübü'nün oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
PSG vs Bayern Münih: Şampiyonlar Ligi Finalinin Perde Arkası