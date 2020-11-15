Son dakika - Belhanda: "Galatasaray ile yollarım ayrılsa bile..."

Galatasaray mobil uygulamasında soruları yanıtlayan Faslı futbolcu, “Havalimanına geldiğimde böyle bir karşılamaya hazır değildim. Kulüp ile yollarım bir gün ayrılsa bile bunu unutmayacağım.

Oğlum Muhammed de en büyük Galatasaray taraftarı” dedi.

Sarı-kırmızılı takımın Faslı yıldızı Younnes Belhanda Galatasaray mobil uygulamasında soruları yanıtladı.

Galatasaray’a imza attığı ilk günü hiçbir zaman unutmayacağını belirten tecrübeli futbolcu, “Havalimanına geldiğimde böyle bir karşılamaya hazır değildim. Gerçekten çok fazla taraftar vardı. Galatasaray ile yollarım bir gün ayrılsa bile bunu asla unutmayacağım” dedi.

Giydiği formanın değerini sarı-kırmızılı kulüpte anladığını vurgulayan Belhanda, “10 numara benim için daha önce herhangi bir numaraydı. Ama Galatasaray için bu formanın ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Bu sene de olabileceğim en iyi 10 numara olabilmek için kendimi çalışmaya adadım” ifadelerini kullandı.



Çabuk iyileşiyorum

Takımda en çok rahat ettiği sistemi de anlatan Faslı oyuncu, “İki 8 numaralı orta saha sisteminde oynayınca kendimi daha iyi hissediyorum. Allah’ın izniyle sakatlıklardan çabuk dönebiliyorum. Örneğin üç hafta sürmesi beklenen bir sakatlığım vardı, bir haftada sahalara döndüm” değerlendirmesinde bulundu.

Arda Turan’a da ayrı bir parantez açan sarı-kırmızılı futbolcu, “Arda’yı çok seviyorum benim abim gibi. Tavsiyeler verir, hep neşelidir. Kaptana hep ihtiyacımız var. Küçük bir kelimeyle bile size özgüven aşılar. Elinden gelenin en iyisini yapacaksın der. Sonuna kadar birlikteyiz” diye konuştu.

Belhanda, oğlu Muhammed’in en büyük Galatasaray taraftarı olduğunu da sözlerine ekledi.

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