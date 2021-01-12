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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Belhanda'dan ırkçılık tepkisi!
12.01.2021 - 00:02 | | AA

Son dakika - Belhanda'dan ırkçılık tepkisi!

Galatasaraylı yıldız Belhanda, sosyal medyadan kendisine yönelik ırkçı söylemlerde bulunan bir kişiye tepki gösterdi.

Son dakika - Belhanda'dan ırkçılık tepkisi!
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Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, sarı-kırmızılı kulübün disiplin kurulu üyelerinden Cem Emiroğlu'nun kendisine yönelik kullandığı ifadenin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Instagram'dan yaptığı paylaşımla Cem Emiroğlu'na tepki gösteren Belhanda, "Bu, kabul edilemez. İlk olarak bir hakemin ırkçı ifadesine maruz kaldık. Şimdi de Galatasaray'ın bir disiplin kurulu üyesi tarafından 'bedevi' olarak tanımlanıyoruz. Bu ırkçılık ne zamana kadar sürecek? Kökenlerimi asla inkar etmeyeceğim. Kesinlikle bir bedeviyim ama takımını severek temsil eden bir bedeviyim." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'ın ligde 4-3 kaybettiği İttifak Holding Konyaspor maçından sonra sosyal medya üzerinden Belhanda'nın futbolunu eleştirerek takımdan gönderilmesi gerektiğini savunan Cem Emiroğlu, "Bu bedevi ile mi sözleşme uzatılacak?" ifadesini kullanmıştı.

Son dakika - Belhandadan ırkçılık tepkisi

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