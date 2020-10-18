18.10.2020 - 12:21 |
Son dakika | Berke Özer'den müthiş performans! 9 kurtarış...
Fenerbahçe'nin Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer, Lommel United maçında kalesinde devleşti, 9 kurtarışa imza attı.
Fenerbahçe'nin Belçika 2. Lig ekibi Westerlo'ya kiraladığı kaleci Berke Özer yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu.
Genç eldiven, Lommel United karşısında toplam 8 kurtarışın yanı sıra, 1 de penaltıda gole izin vermedi.
Karşılaşma 1-1 sona ererken Berke takımına 1 puanı getiren isim oldu.