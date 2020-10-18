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18.10.2020 - 12:21 |

Son dakika | Berke Özer'den müthiş performans! 9 kurtarış...

Fenerbahçe'nin Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer, Lommel United maçında kalesinde devleşti, 9 kurtarışa imza attı.

Son dakika | Berke Özer'den müthiş performans! 9 kurtarış...
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Fenerbahçe'nin Belçika 2. Lig ekibi Westerlo'ya kiraladığı kaleci Berke Özer yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu.

Genç eldiven, Lommel United karşısında toplam 8 kurtarışın yanı sıra, 1 de penaltıda gole izin vermedi. 

Karşılaşma 1-1 sona ererken Berke takımına 1 puanı getiren isim oldu.

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Son dakika | Berke Özerden müthiş performans 9 kurtarış...

 

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