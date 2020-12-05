Son dakika - Bernanrd Mensah: "Deniz kenarında Türk çayı içeceğiz"

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta gecenin golcülerinden Mensah sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Kasımpaşa mücadelesinde ilk yarının duraklama anlarında golü atan ve takımının belki de stresli bir 2. yarı yaşamasının önüne geçen Mensah, Twitter'dan yaptığı paylaşımla şampiyonluk yorumu yaptı. Başarılı orta saha oyuncusu, "En sonunda deniz kenarında Türk çayı içeceğiz" dedi ve Siyah Beyazlılar2ın sezon sonu mutlu sona ulaşacağını belirtti.

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