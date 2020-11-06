Son dakika - Bernard Mensah: "Kırmızı karta kadar..."

Süper Lig'de Gaziantep'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Bernard Mensah açıklamalarda bulundu.

"İlk yarıda topu orta sahada gerektiği kadar tutamadık. Bu bir gerçek. İkinci yarıda kırmızı karta kadar iyi oynadık. Kırmızı karttan sonra olmadı, futbol bu. Futbolda maalesef böyle şeyler oluyor."

"Çok çalışmalıyız. Derbiler, zorlu maçlar var. Tüm puanlara talibiz. Bu puanları bizi desteklemek isteyenler için kazanmak istiyoruz."

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