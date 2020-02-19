Son dakika | Beşiktaş, 17'lik Jacob'u İstanbul'a getirdi

Beşiktaş'tan geleceğe yönelik bir hamle daha... Siyah-beyazlılar, 17 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Andona Jacob'u denemek için İstanbul'a getirdi.

Sergen Yalçın çok beğendi!

Orta sahada ve forvet hattında forma giyebilen genç Nijeryalı denenmek için İstanbul'a getirildi. Jacob bir gün önce Sergen Yalçın'ın talebiyle A Takımla antrenmana çıktı. Sergen Yalçın ve ekibinin oldukça beğendiği Jacob sonrasında u17 takımıyla antrenmanlara çıkmaya başladı. Radyospor Haber Müdürü Özgür Sancar'ın edindiği bilgiye göre Beşiktaş bu oyuncuyu u17 takımına transfer edebilir. Beşiktaş'ın bu transferi gerçekleştirmek için ise 12 günü var.

Beşiktaş'ta banko oynar!

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Mithat Halis oyuncuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu.

"Oyuncu bu Beşiktaş'ta banko oynar. Jacob 1 hafta önce Nijerya karmasıyla birlikte Antalya'daydı. Jacob orada herkesin dikktini çekti. 32 numaralı formasıyla hepimizi büyüledi. Jacob çok hızlı ve yetenekli bir oyuncu. Beşiktaş'a büyük bir potansiyel olarak tavsiye edilmiş."

Galatasaraylı Seri'den daha iyi!

"Galatasaray'da Seri'den falan çok daha iyi bir oyuncu. Orta sahada, hücumda ve kanatta oynayabiliyor. Beşiktaş A takımında rahatlıkla oynayabilecek bir oyuncu. Orada Ukrayna takımına karşı bir maç yaptılar. Zorlu bir rakibe karşı oynamasına rağmen harika oynadı. Beşiktaş'ta Diaby ve Nkoudou'dan çok daha iyi bir oyuncu."

Andona Jacob kimdir?

Andona 7 Ocak 2002'de Nijerya'da dünyaya geldi. 1.72m boyundaki oyuncu ofansif orta saha ve santrafor mevkilerinde forma giyiyor. Şu anda Goddosky FC takımında forma giyen Jacob 39 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda.