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11.10.2020 - 01:26 |

Son dakika | Beşiktaş 30 genci kiralık gönderdi!

Beşiktaş, Alpay Çelebi ve Ahmet Gülay'ı Alanyaspor'a kiralanmasının arından toplamda 30 genci çeşitli takımlara kiralamış oldu.

Son dakika | Beşiktaş 30 genci kiralık gönderdi!
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Alpay Çelebi ve Ahmet Gülay gibi gençlerini Alanyaspor’a kiralayan Beşiktaş Yönetimi, bu isimlerle birlikte toplamda 30 genci çeşitli takımlara kiralamış oldu.
Rezerv Lig’in kurulamaması ve pilot takım olmaması nedenleriyle bu gençleri özel maddeli sözleşmelerle kiralayan yönetim, pilot takım projesini de yakından takip ediyor. Daha önce iki kez böyle bir projeye giren eski yönetimin başarısız olması nedeniyle adımlarını temkinli atan siyah-beyazlılar, önceliğini genç yetenekleri kazanmaya verecek.

Son dakika | Beşiktaş 30 genci kiralık gönderdi

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