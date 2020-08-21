Son dakika | Beşiktaş, Abdullah Aydın'ı transfer etti!

Beşiktaş, Fransa 3. Ligi ekiplerinden Concarneau'da forma giyen sol kanat Abdullah Aydın'ı transfer etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk profesyonel sözleşmesine imza attığını belirten Abdullah Aydın, "Beşiktaş ile ilk profesyonel sözleşmemi duyurmaktan büyük gurur duyuyorum. Aileme tüm destekleri için, ve aynı zamanda kulübe güvenleri için çok teşekkür ederim. Şimdi daha çok çalışma zamanı" ifadelerini kullandı.

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