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HaberlerBeşiktaş Haberleri SON DAKİKA | Beşiktaş: Ahmet Nur Çebi'nin dirseğinde kırık oluştu
09.02.2020 - 16:52 |

SON DAKİKA | Beşiktaş: Ahmet Nur Çebi'nin dirseğinde kırık oluştu

Beşiktaş, yaptığı açıklamayla Başkan Ahmet Nur Çebi'nin dirseğinde kırık meydana geldiğini duyurdu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi talihsiz bir kaza geçirdi. Siyah beyazlı takımdan yapılan açıklamada Başkan Çebi'nin dirseğinde kırık meydana geldiği belirtildi.

Açıklama şöyle:

Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kadın Futbol Takımımızın maçını izlediği BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde talihsiz bir kaza yaşamış, kaza neticesinde Başkanımızın dirseğinde kırık meydana gelmiştir.

Hastanede tedavisi tamamlanan Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, taburcu edilmiş ve evinde istirahate çekilmiştir.

Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz.

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SON DAKİKA | Beşiktaş: Ahmet Nur Çebinin dirseğinde kırık oluştu

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