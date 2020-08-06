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06.08.2020 - 13:21 | | İSTANBUL (AA) -

Son dakika | Beşiktaş, Şehmus Hazer ve Egehan Arna'yı transfer etti

Beşiktaş Basketbol Takımı iki transfer birden yaparak Şehmus ve Egehan'ı renklerine bağladı. Şehmus'la 3, Egehan'la 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Son dakika | Beşiktaş, Şehmus Hazer ve Egehan Arna'yı transfer etti
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'ndan çifte transfer...

Siyah-beyazlı kulüp, Şehmus Hazer ve Egehan Arna'yı transfer ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, 21 yaşındaki basketbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Şehmus geçen sezon Teksüt Bandırma'da forma giydi.

Beşiktaş ayrıca 1997 doğumlu, 202 cm boyundaki genç forvet Egehan Arna'yı da kadrosuna kattı.

Egehan Arna kimdir?

5 Ocak 1997 doğumlu olan Egehan Arna, basketbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladı. İlk olarak 2015-2016 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nde forma giyen genç oyuncu ilk sezonunda 16 karşılaşmada süre aldı.

2016-2017 sezonunda 19 lig maçında parkede yer alan başarılı oyuncu; 3.9 sayı ve 1.4 ribaund ortalamalarını yakaladı. 2017-2018 sezonunda 27 karşılaşmada süre alan Egehan; 4.1 sayı ve 1.1 ribaund ortalamalarıyla oynadı. 2018-2019 sezonunda 23 lig maçında parkeye çıkan oyuncu; 5.4 sayı, 1.9 ribaund ve 1.2 asist istatistikleriyle sezonu tamamladı.

Son sezonunda ise (2019-2020) 12 karşılaşmada görev alan Egehan Arna; 3.8 sayı ve 1.4 asist ortalamalarını yakaladı. Milli Takımlarda 57 kez forma giyen Egehan Arna 2020-2021 sezonu öncesinde Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 

 

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