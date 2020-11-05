05.11.2020 - 21:43 | | İSTANBUL (AA) -
Son dakika | Beşiktaş, Burak Bıyıktay ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, kötü sonuçların ardından erkek basketbol takımı başantrenörü Burak Bıyıktay ile yollarını ayırdı.
Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Burak Bıyıktay ile yollarını ayırdı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, siyah-beyazlı kulüp Burak Bıyıktay ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı.
Sezona genç bir kadroyla başlayan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, oynadığı 6 maçı da kaybetmişti.
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