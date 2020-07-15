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15.07.2020 - 12:11 | | İZMİR, (DHA)

Son dakika | Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Halil Umut Meler'in

Süper Lig'in 33'üncü haftasında pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek.

Son dakika | Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Halil Umut Meler'in
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Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı hakem Halil Umut Me

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ler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Tugay Kaan Numanoğlu yapacak.

Son dakika | Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Halil Umut Melerin

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemle şöyle:
18 TEMMUZ CUMARTESİ
21.00 Galatasaray - Göztepe (Koray Gençerler)
21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa (Volkan Bayarslan)
19 TEMMUZ PAZAR
21.00 Çaykur Rizespor - BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
21.00 Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor (Atilla Karaoğlan)
21.00 Ankaragücü - Fraport TAV Antalyaspor (Cüneyt Çakır)
21.00 Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği (Ümit Öztürk)
21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe (Halil Umut Meler)
21.00 Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor (Ali Şansalan)
21.00 Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Denizlispor (Fırat Aydınus)

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