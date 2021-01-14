Son dakika | Beşiktaş - Galatasaray derbi Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 17 Ocak Pazar günü Beşiktaş ile Galatasaray arasında pazar günü oynanacak derbi maçta Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı belirtildi..

Süper Lig'in 19'uncu haftası ve görev alacak hakemler şöyle:

15 OCAK CUMA

19:00 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük (Ali Şansalan)

16 OCAK CUMARTESİ

13:30 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe (Fırat Aydınus)

16:00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor (Alper Ulusoy)

16:00 Gaziantep FK - Hes Kablo Kayserispor (Halil Umut Meler)

19:00 Fraport-TAV Antalyaspor - Trabzonspor (Erkan Özdamar)

17 OCAK PAZAR

13:30 Yukatel Denizlispor - Atakaş Hatayspor (Koray Gençerler)

16:00 Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor (Hüseyin Göçek)

19:00 Beşiktaş - Galatasaray (Cüneyt Çakır)

18 OCAK PAZARTESİ

19:00 Kasımpaşa - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Atilla Karaoğlan)

19:00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü (Arda Kardeşler)

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