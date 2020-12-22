Son dakika - Beşiktaş gol olup yağıyor! Şenol Güneş'i geçti...

Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yenen Beşiktaş, teknik patron Sergen Yalçın yönetiminde hücumda performansını artırdı. Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yenen Beşiktaş, teknik patron Sergen Yalçın yönetiminde hücumda performansını artırdı. Ligde 25 gol atan ve bu alanda tüm rakiplerini geride bırakan siyah-beyazlı takım, şampiyonluk mücadelesinde de iddiasını ortaya koydu. Kartal çıktığı 12 lig maçında 25 kez fileleri havalandırarak 2,08 gol ortalamayla oynadı. Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde son 5 sezonun en golcü performansını gösterdi.

Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunun 12 maçlık bölümünde 24 gol atarken, bir sonraki sezon 19 golde kaldı. Güneş'in teknik direktörlüğünde 2018-2019'daki 12 maçta 20 kez fileleri havalandıran Kartal, geçen sezon Abdullah Avcı yönetiminde söz konusu maçları 15 golle tamamlamıştı. Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde bu sezonun 12 maçlık bölümünde ise 25 gole ulaştı. Siyah-beyazlı takım, Şenol Güneş'in görev aldığı 2015-2016 sezonunun 12 maçlık bölümünde ise 30 kaydetmişti.Beşiktaş, sezonun ilk 4 maçında hücumda etkisiz bir görüntü ortaya koydu. Süper Lig'in ilk 4 haftasında sadece 5 gol bulabilen Kartal, birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 yenilgiyle 4 puan alabildi.Siyah-beyazlı takım, 6. haftadan itibaren golcü kimliğe büründü. Rakip filelere son 8 müsabakada 20 gol gönderen Beşiktaş, 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 18 puanı hanesine yazdırarak zirve yarışına ortak oldu.

11 futbolcu golle buluştu

Kartal'da tam 11 oyuncu ligdeki 12 maçta gol sevinci yaşadı. Aboubakar attığı 8 golle takımının ve ligin en golcü ismi haline gelirken, Cyle Larin fileleri 5 defa havalandırdı. Atiba Hutchinson 3 golle takımına katkı verdi, Bernard Mensah 2 kez gol buldu. Kartal'da ayrıca Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Gökhan Töre ile kadro dışı kalan Tyler Boyd ve Jeremain Lens ligde birer gol kaydetmişti.

Rachid Ghezzal, Türkçe Kelimeleri Öğreniyor