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02.06.2020 - 11:16 |

Son dakika | Beşiktaş, Jeroen Zoet'i transfer etti iddiası

Loris Karius'un ardından kaleyi yine yabancı bir eldivene emanet etmek isteyen Beşiktaş, Hollandalı Jeroen Zoet'in transferinde mutlu sona ulaştı.

Son dakika | Beşiktaş, Jeroen Zoet'i transfer etti iddiası
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Süper Lig ekipleri bir yandan 12 Haziran'a diğer taraftan da yeni sezona göre hazırlıklarını yapıyor. Kalan 8 haftayı oynadıktan kısa bir süre sonra 2020-21 sezonunun açılışını yapacak Süper Lig ekipleri, kadro güçlendirme çalışmalarının hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor... Kadroda büyük bir revizyona gitmeyi düşünen Beşiktaş, ilk transferini kaleye yapmayı hedefliyor

Asist Analiz'in özel haberine göre Loris Karius ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Gökhan Akkan, Sinan Bolat ve Volkan Babacan gibi isimlerle dirsek temas haline gelse de; kaleci tercihini yine yabancıdan yana kullanacak. Beşiktaş'ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, Hollanda'daki görüşmeler sonucunda kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etme konusunda anlaşmaya vardı.

Bonservisi PSV'de olan ancak bu sezonun devre arasında Utrecht'e kiralanan 29 yaşındaki eldiven, siyah-beyazlı formayı giymeye ikna oldu. Bu sıcak gelişmeyi Beşiktaş yorumcumuz Kartal Yiğit, 90+4 canlı yayınında Asist Analiz izleyicileriyle paylaştı.

Siyah-beyazlıların, Hollandalı eldivenle el sıkıştığını belirten Yiğit, "Oyuncu Türkiye'ye gelmeye oldukça sıcak bakıyor. Para konusunda ufak tefek pürüzler var ancak Zoet, önümüzdeki sezondan itibaren siyah-beyazlı formayı giyecek. Beşiktaş, önümüzdeki sezonun ilk transferini kaleye yaptı" ifadelerini kullandı.

 Son dakika | Beşiktaş, Jeroen Zoeti transfer etti iddiası

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