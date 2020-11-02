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02.11.2020 - 19:38 |

Son dakika - Beşiktaş, Josef de Souza için Tahkim'e başvurdu!

Beşiktaş kulübü Josef de Souza'nın 2 maçlık cezası için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.

Son dakika - Beşiktaş, Josef de Souza için Tahkim'e başvurdu!
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Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'ya verilen 2 maçlık ceza için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Josef de Souza'nın, Futbol Takımımızın Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesiyle sonuçlanan eylemi ile ilgili olarak, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) futbolcumuza vermiş olduğu 2 resmi müsabakadan men cezasına karşı TFF Tahkim Kurulu nezdinde itirazda bulunulmuştur."

Son dakika - Beşiktaş, Josef de Souza için Tahkime başvurdu

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