14.09.2020 - 19:03 |
Son dakika | Beşiktaş, Josef de Souza transferini açıkladı
Beşiktaş, Al Ahli takımından ayrılan Brezilyalı orta saha Josef de Souza'yı renklerine bağladığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.