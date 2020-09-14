Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Beşiktaş, Josef de Souza transferini açıkladı
14.09.2020 - 19:03 |

Son dakika | Beşiktaş, Josef de Souza transferini açıkladı

Beşiktaş, Al Ahli takımından ayrılan Brezilyalı orta saha Josef de Souza'yı renklerine bağladığını açıkladı.

ABONE OL

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe forvete dünya yıldızını alıyor!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Cem Dizdar'dan Skorer'e bomba açıklamalar!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fatih Karagümrük, Lucas Biglia transferini açıkladı

Son dakika | Beşiktaş, Josef de Souza transferini açıkladı

 

Beşiktaş, Josef de Souza transferini açıkladı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Beşiktaş, Josef de Souza transferini açıkladı
    Son dakika | Beşiktaş, Josef de Souza transferini açıkladı
  2. BM ve FIFA arasında futbolda yolsuzluk ve suç alanında iş birliği anlaşması
    BM ve FIFA arasında futbolda yolsuzluk ve suç alanında iş birliği anlaşması
  3. Son dakika | Fatih Karagümrük, Lucas Biglia transferini açıkladı
    Son dakika | Fatih Karagümrük, Lucas Biglia transferini açıkladı
  4. Hatayspor Başakşehir maçında 11'ler belli oldu
    Hatayspor Başakşehir maçında 11'ler belli oldu
  5. Transfer haberleri | Cocu, Galatasaray'ın gözdesini kadrosuna katıyor!
    Transfer haberleri | Cocu, Galatasaray'ın gözdesini kadrosuna katıyor!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Djokovic, ABD Açık'tan diskalifiye edilmesini unutamıyor

Djokovic, ABD Açık'tan diskalifiye edilmesini unutamıyor

Son dakika transfer haberleri - Fayçal Fajr resmen Demir Grup Sivasspor’da

Son dakika transfer haberleri - Fayçal Fajr resmen Demir Grup Sivasspor’da

Transfer haberleri | Ünlü yıldız Lacina Traore Bandırmaspor'a imza attı!

Transfer haberleri | Ünlü yıldız Lacina Traore Bandırmaspor'a imza attı!

Yusuf Acer'den sakatlık yalanlaması

Yusuf Acer'den sakatlık yalanlaması

Sıradaki Haber