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19.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş, Josef'in sözleşmesini uzatıyor!

Beşiktaş derbide attığı kritik golle galibiyetin kapısını açan Brezilyalı oyuncunun sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonunu sezon sonunu beklemeden kullanmaya karar verdi

Son dakika - Beşiktaş, Josef'in sözleşmesini uzatıyor!
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Kartal’ın sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’den bedelsiz kadrosuna kattığı Josef de Souza başarılı performansıyla hem taraftarların hem de teknik heyet ve yönetimin alkışını toplamaya devam ediyor.
Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın düzenli olarak ilk 11’de forma verdiği Brezilyalı futbolcu, Galatasaray’a attığı gol ve mücadelesiyle yine tam not aldı. Defansif görevlerinin yanı sıra hücuma da destek veren ve son bölümlerde kaydettiği şık golle derbinin kaderini belirleyen Josef’le ilgili uzun vadeli planlar yapıldığı ortaya çıktı.

Teknik heyet de istiyor
Siyah-beyazlı kulüp, 31 yaşındaki deneyimli oyuncuya sezon başında performansa dayalı 1+1 yıllık sözleşme imzalatmıştı. Josef’in sözleşmesini tek taraflı uzatma opsiyonu bulunan Beşiktaş’ın bu hakkını sezon sonu gelmeden kullanmak istediği belirlendi. Yönetimin bu konuda elini çabuk tutmak istediği ve önümüzdeki günlerde Brezilyalı oyuncunun kontratındaki uzatma opsiyonunun devreye sokulmasının planladığı ifade edildi.
Teknik patron Sergen Yalçın’ın da çok memnun olduğu Josef de Souza’nın sözleşmesinin en kısa sürede uzatılmasını istediği aktarıldı. Yalçın’ın, kontratının yenilenmesi halinde deneyimli oyuncunun performansının daha da artacağına inandığı kaydedildi.

Son dakika - Beşiktaş, Josefin sözleşmesini uzatıyor

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