14.10.2020 - 19:31 |
Son dakika - Beşiktaş, Mensah'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
Beşiktaş futbolcusu Bernard Mensah’ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, Bernard Mensah'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Bernard Mensah’ın, davet edildiği Gana Milli Takımı kampı dönüşünde, Kulübümüz tarafından uygulanan rutin Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır. Bernard Mensah’ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır" denildi.