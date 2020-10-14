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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Beşiktaş, Mensah'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
14.10.2020 - 19:31 |

Son dakika - Beşiktaş, Mensah'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

Beşiktaş futbolcusu Bernard Mensah’ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Son dakika - Beşiktaş, Mensah'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
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Beşiktaş Kulübü, Bernard Mensah'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Bernard Mensah’ın, davet edildiği Gana Milli Takımı kampı dönüşünde, Kulübümüz tarafından uygulanan rutin Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır. Bernard Mensah’ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır" denildi.

 

Son dakika - Beşiktaş, Mensahın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

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