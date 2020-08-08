Son dakika | Beşiktaş, Necip Uysal ile sözleşme yeniledi!
Siyah beyazlı yönetim, Necip Uysal ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
Ortacizgi.com, 29 yaşındaki oyuncuyla yapılan sözleşmenin tüm detaylarına ulaştı.
BU SEZON 2.8 MİLYON TL’DEN VAZGEÇTİ
Ortacizgi.com’un edindiği bilgiye göre; Necip Uysal, öncelikle bu sezonki maaşının 2.8 milyon TL’sinden vazgeçti.
SÖZLEŞMESİ 2 YIL UZATILDI, BÜYÜK İNDİRİM YAPTI
Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan siyah beyazlı oyuncunun sözleşmesi ise 2 yıl daha uzatılarak 2023 yılına kadar anlaşma sağlandı.
Necip Uysal’ın gelecek sezon 8 milyon TL olan maaşı da 3 milyon TL’ye düşürüldü.
YENİ SÖZLEŞMEDEKİ MAAŞI
2 yıl yapılan yeni sözleşmede alacağı maaş ise ilk yıl 4 milyon TL, ikinci yıl ise 5 milyon TL olarak belirlendi.
İşte Necip Uysal’ın sezonlara göre maaşı ve vazgeçtiği para:
2019-2020: 8 milyon TL maaş (2.8 milyon TL’den vazgeçti)
2020-2021: 8 milyon TL maaş ( 5 milyon TL’den vazgeçti)
2021-2022: 4 milyon TL maaş alacak
2022-2023: 5 milyon TL maaş alacak
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