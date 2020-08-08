Son dakika | Beşiktaş, Necip Uysal ile sözleşme yeniledi!

Ortacizgi.com, 29 yaşındaki oyuncuyla yapılan sözleşmenin tüm detaylarına ulaştı.

BU SEZON 2.8 MİLYON TL’DEN VAZGEÇTİ

Ortacizgi.com’un edindiği bilgiye göre; Necip Uysal, öncelikle bu sezonki maaşının 2.8 milyon TL’sinden vazgeçti.

SÖZLEŞMESİ 2 YIL UZATILDI, BÜYÜK İNDİRİM YAPTI

Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan siyah beyazlı oyuncunun sözleşmesi ise 2 yıl daha uzatılarak 2023 yılına kadar anlaşma sağlandı.

Necip Uysal’ın gelecek sezon 8 milyon TL olan maaşı da 3 milyon TL’ye düşürüldü.

YENİ SÖZLEŞMEDEKİ MAAŞI

2 yıl yapılan yeni sözleşmede alacağı maaş ise ilk yıl 4 milyon TL, ikinci yıl ise 5 milyon TL olarak belirlendi.

İşte Necip Uysal’ın sezonlara göre maaşı ve vazgeçtiği para:

2019-2020: 8 milyon TL maaş (2.8 milyon TL’den vazgeçti)

2020-2021: 8 milyon TL maaş ( 5 milyon TL’den vazgeçti)

2021-2022: 4 milyon TL maaş alacak

2022-2023: 5 milyon TL maaş alacak

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