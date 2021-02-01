01.02.2021 - 18:48 |
Son dakika - Beşiktaş Nicolas Isimat-Mirin'in sözleşmesini feshetti!
Beşiktaş'ta Nicolas Isimat-Mirin'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Siyah-beyazlı kulüp, "Profesyonel futbolcu Nicolas Isimat Mirin ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta Nicolas Isimat-Mirin'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
"Profesyonel futbolcu Nicolas Isimat Mirin ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Nicolas Isimat Mirin’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. ."