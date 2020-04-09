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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yolları ayırdı!
09.04.2020 - 08:20 | | FANATİK

Son dakika | Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yolları ayırdı!

Beşiktaş’ın sezon başında Fransa Lig 2 takımı Guingamp’tan kiraladığı Pedro Rebocho, beklenen performansı sergileyememişti.

Corona virüs sebebiyle liglere ara verilmesi sonrasında birçok takım evde idman yapmaya başladı. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş da Sergen Yalçın ve ekibinin verdiği talimatlarla su süreci atlatıyor.

Liglerin ertelenmesinden sonra gözler kiralık oyunculara çevrildi. Sözleşmeleri sona erecek olan Beşiktaş'ta kiralık oyunculardan ilk ayrılan Rebocho oldu.  Yönetim, 25 yaşındaki futbolcuya menajeri aracılığıyla teşekkür edip kariyerinde başarılar diledi.

Son dakika | Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yolları ayırdı

Son dakika | Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yolları ayırdı

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