Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Beşiktaş Rizespor kadrosunu açıkladı!
12.01.2021 - 14:28 |

Son dakika - Beşiktaş Rizespor kadrosunu açıkladı!

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

Son dakika - Beşiktaş Rizespor kadrosunu açıkladı!
ABONE OL

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Adem Ljajic ile Gökhan Töre de kadroya dahil edilirken, Domagoj Vida, Valentin Rosier ve Atakan Üner kadroda yer almadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yarınki karşılaşma için şu oyunculara kadroda yer verdi:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Gökhan Töre.

Mauro Icardi'nin Brest'e attığı gol
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Hasan Kartal açıkladı! Oğulcan...
    Hasan Kartal açıkladı! Oğulcan...
  2. İşte Beşiktaş'ın Rize kadrosu
    İşte Beşiktaş'ın Rize kadrosu
  3. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu konuşuyor
    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu konuşuyor
  4. Şok gerçek ortaya çıktı! Oğulcan Çağlayan...
    Şok gerçek ortaya çıktı! Oğulcan Çağlayan...
  5. Trabzonspor'da Antalya hazırlıkları
    Trabzonspor'da Antalya hazırlıkları



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Yeni Malatyaspor'da sakatlık şoku! Tetteh...

Son dakika | Yeni Malatyaspor'da sakatlık şoku! Tetteh...

Dagba'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Dagba'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Hidayet Türkoğlu: Görevimi gururla sürdürmeye devam ediyorum

Hidayet Türkoğlu: Görevimi gururla sürdürmeye devam ediyorum

Çağla Büyükakçay'dan erken veda

Çağla Büyükakçay'dan erken veda

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet