Son Dakika | Beşiktaş, Rosier'in bonservisini alıyor

Beşiktaş Valentin Rosier’in bonservisini almak için harekete geçiyor.

NTV Spor'un haberine göre Siyah beyazlı yönetim, Fransız futbolcu için Sporting ile görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. Beşiktaş sezon başında 24 yaşındaki oyuncuyı Portekiz ekibinden 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sporting, Rosier’i geride kalan sezonun başında Dijon’dan 5 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

Beşiktaş ile Sporting arasında yapılan kiralama sözleşmesinde, Fransız futbolcu için satın alma opsiyonu belirlenmemişti.

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