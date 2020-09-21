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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı
21.09.2020 - 18:39 |

Son dakika - Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı

Beşiktaş, koronavirüse yakalanan teknik direktörü Sergen Yalçın'a yapılan son testlerde negatif sonuç alındığını açıkladı.

Son dakika - Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı
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Açıklama şu şekilde;

Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Dr. Tekin Kerem Ülkü’den Açıklama

Futbol Takımımıza Trabzonspor müsabakası öncesi uygulanan rutin tarama testlerinde pozitif PCR sonucuna rastlanan Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın ilgili protokoller uyarınca gerçekleştirilen kontrol PCR ve klinik tarama testlerinde negatif sonuç saptanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Dr. Tekin Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü

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