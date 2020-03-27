Son dakika | Beşiktaş Talisca transferi için harekete geçti

Başarılı oyuncudan maaşında büyük bir fedakârlık yapması istenirken, Talisca da Guangzhou Evergrande'ye ayrılma talebini iletecek. Uygun bir kiralama ücreti ile yıldız futbolcunun takıma kazandırılması planlanıyor.

Bu sezon ortaya koyduğu futbol ve aldığı sonuçlarla taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş yeni sezonda bambaşka bir görüntü çizmek istiyor. Bu doğrultuda liglere verilen arada transfere yoğunlaşan Siyah-Beyazlılar, yüksek maliyetli oyuncuları gönderip bütçede yer açmayı planlıyor. İçinde bulunduğumuz durum nedeniyle birçok kulübün küçülmeye gideceğini düşünen ve bu doğrultuda transfer fırsatlarının doğmasını bekleyen yönetim, yıldız oyuncuları düşük maliyetle transfer etmeyi hedefliyor. Bu paralelde listedeki ilk isim tanıdık: Anderson Talisca...

Çebi bizzat devrede

Geçtiğimiz günlerde menajeri aracılığıyla, "Önemli olan huzurlu ve mutlu yaşamak. Beşiktaş benim evim. Yeniden orada oynamak için gerekeni yapmaya hazırım" mesajını gönderen Brezilyalı oyuncu ile temaslar başladı. Çin'de senelik net 7 milyon Euro kazanan 26 yaşındaki futbolcunun transferi için formül de hazır. Yıldız oyuncudan maaşında büyük bir fedakârlık yapması istenirken, aynı zamanda Talisca da kulübü Guangzhou Evergrande'ye ayrılma talebini iletecek. Kara Kartal da uygun bir kiralama ücretiyle başarılı oyuncuyu kadrosuna katacak. Görüşmelerdeki en büyük koz Talisca'nın, Beşiktaş'a dönmeyi çok istemesi. Öte yandan çok zorlu ve kıran kırana geçecek olan transfer görüşmelerinde Başkan Ahmet Nur Çebi de bizzat devrede olacak.