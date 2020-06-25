Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | 'Beşiktaş, Mensah için görüşmelere başladı'

Süper Lig'de bu sezon etkili bir performans gösteren ve Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile adı anılan Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah hakkında bir iddia da ülkesinden geldi. Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ın Mensah için Kayserispor yönetimi ile temaslara başladığı bildirildi.

Ghanasoccernet.com sitesinde yer alan habere göre Beşiktaş, Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ın yaz transfer döneminde takıma katılması için Kayserispor yönetimiyle görüşmelere başladı. Mensah'ın İstanbul'un üç büyük takımından birine transfer olma niyetinde olduğu da yazıldı.

Mensah bu sezon 22 maçta görev yaparken 4 gol atıp 8 asist yaptı. Kayserispor, Ganalı oyuncu için sezon başında Atletico Madrid takımına 3,6 milyon euro bedel ödeyip oyuncunun bonservisini almıştı.