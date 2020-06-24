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24.06.2020 - 10:20 | | ALİ DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) -

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | 'Beşiktaş, Nika Ninua'yı transfer etti'

Siyah-beyazlı kulübün Dinamo Tiflis'in 21 yaşındaki Gürcü orta saha oyuncusu Nika Ninua'yı transfer ettiği iddia edildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | 'Beşiktaş, Nika Ninua'yı transfer etti'
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Beşiktaş gelecek sezonun takımını oluşturmak için çalışmalarını sürdürürken Gürcistan basınından önemli bir iddia ortaya atıldı.

Gürcü basınının gece geç saatlerde flaş olarak geçtiği haberde, Beşiktaş'ın, Dinamo Tiflis'in 21 yaşındaki Gürcü orta saha oyuncusu Nika Ninua'yı transfer ettiği iddia edildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş, Nika Ninuayı transfer etti

Haberde, Dinamo Tiflis ile Aralık 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun transfer şartlarının henüz belli olmadığı da ifade edildi.

Dinamo Tiflis ile 9 maça çıkan genç futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol atma başarısı gösterdi.

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