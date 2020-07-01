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01.07.2020 - 08:50 | | Fanatik

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'tan Cazorla'ya pres!

Kayserispor forması giyen Bernard Mensah konusunda yaptığı görüşmelerde yüksek bonservis talebiyle karşılaşan Beşiktaş Yönetimi, 10 numara transferinde rotayı İspanya’ya çevirdi. Kartal, La Liga temsilcisi Villarreal’le yollarını ayıracak olan Santi Cazorla için girişimlerini hızlandırdı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'tan Cazorla'ya pres!
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Teknik direktör Sergen Yalçın’ın talebi doğrultusunda 10 numara hattını yeni bir isimle güçlendirmek için girişimlerde bulunan Siyah-Beyazlılar, uzun süredir Kayserispor’lu Bernard Mensah’ı takip ediyordu. 25 yaşındaki Ganalı futbolcu için Kayserispor’a takasta oyuncu teklif eden Beşiktaş’ın, Sarı-Kırmızılılar’ın önceki kulübü Atletico Madrid’e 3.6 milyon euroluk bonservis ödemesini yapmaması sebebiyle planları bozulmuştu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaştan Cazorlaya pres

2 senelik anlaşma...

İspanyol ekibiyle problem yaşamamak için oyuncuyu borcuyla beraber göndermek isteyen Kayserispor’un, ek talebiyle beraber 4 milyon euroluk istekte bulunması sonrasında Beşiktaş’ta rota değişti. Kara Kartal, İspanya La Liga ekibi Villarreal’le sözleşmesi lig bitiminde sona erecek olan dünyaca ünlü hücumcu Santi Cazorla’yla görüşmeleri hızlandırdı.

35 yaşındaki futbolcuyu bonservisi elinde olarak kadrosuna katmak isteyen yönetim, maaş pazarlıklarına başladı. Siyah-Beyazlılar, oyuncuyu 1 milyon eurodan 2 senelik anlaşmaya ikna etmeye çalışıyor.

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