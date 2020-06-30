Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş’tan Oğuz Yılmaz operasyonu

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren yönetim, yerli operasyonuna başladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’nun 23 yaşındaki sağ beki Kerim Alıcı için harekete geçen Kara Kartal’ın, Süper Lig ekiplerinden Denizlispor’un tecrübeli savunmacısı Oğuz Yılmaz için de düğmeye bastığı öğrenildi. 27 yaşındaki stoper için Beşiktaşlı idarecilerin, yakın zaman içerisinde resmi temaslara başlayacağı kaydedildi.





Yüz yüze görüşülecek

Bu sezon Denizlispor formasıyla 24 karşılaşmada görev yapan Oğuz; Galatasaray ve Trabzonspor gibi kulüplerin de radarında bulunuyor. Denizlispor formasıyla olan kontratı sezon sonunda bitecek olan 1,85’lik savunmacı için kıyasıya bir rekabet yaşanması bekleniyor. Başarılı futbolcuyu rakiplerine kaptırmak istemeyen Siyah-Beyazlılar’ın, bundan dolayı erken davranıp oyuncu ve menaceriyle yüz yüze görüşerek sezon bitmeden transfere nokta koymayı planladığı ifade edildi

Oğuz Yılmaz, Denizlispor formasıyla bu sezon 24 mücadelede görev yaptı.