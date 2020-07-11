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11.07.2020 - 11:02 | | Fanatik

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Lung Beşiktaş'la el sıkıştı...

Siyah-beyazlı kulüp, Kayserispor'la olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Rumen kaleci ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Lung Beşiktaş'la el sıkıştı...
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Premier Lig ekibi Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius'la yollarını erkenden ayıran Beşiktaş yeni sezona yeni kaleciyle giriş yapmak için kolları sıvamıştı.

Bu doğrultuda Volkan Babacan, Sinan Bolat, Joe Hart, Claudio Bravo gibi isimlerle temas kuran Kara Kartal, son olarak Silviu Lung'da karar kılmıştı. Kayserispor'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı kaleci için yapılan görüşmelerde bir sorun olmadığı ve tarafların el sıkışmak üzere olduğu bildirildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Lung Beşiktaşla el sıkıştı...

Lung geçen hafta oynanan Beşiktaş maçında birçok pozisyonda Siyah Beyazlı oyunculara geçit vermemiş ve 3-1'lik galibiyetin mimarı olmuştu.

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