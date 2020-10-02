Son dakika | Beşiktaş, Valentin Rosier’i 1 yıllığına kiraladı!

Teknik heyetin ısrarla istediği sağ bek transferi için uzun süredir yoğun çaba harcayan Beşiktaş, Valentin Rosier’i kadrosuna kattı.

Nazım Sangare’nin Fenerbahçe ile anlaşması üzerine sağ bek konusunda rotasını yabancı alternatiflere çeviren siyah-beyazlılar, Portekiz ekibi Sporting Lizbon’da forma giyen 24 yaşındaki Fransız oyuncu Rosier’i renklerine bağladı. Kartal, Sporting’in geçen sezon 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Dijon’dan transfer ettiği Rosier için 200 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Başarılı futbolcuya ise 1 yıl için 800 bin euro garanti ücret verileceği öğrenildi.

Beşiktaş ile Sporting Lizbon arasında yapılan kiralama sözleşmesinde satın alma opsiyonunun bulunmadığı da ifade edildi. Dün İstanbul’a gelen Valentin Rosier bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

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