01.12.2020 - 19:15 |
Son dakika | BeÅŸiktaÅŸ ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
BeÅŸiktaÅŸ, FenerbahÃ§e derbisinde talimatlara aykÄ±rÄ± hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. FenerbahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ derbisinde 6 futbolcusunun sarÄ± kart gÃ¶rmesi nedeniyle takÄ±m halinde sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketten Disiplin Kurulu'na sevk edildi.Â
PFDK sevkleri aÃ§Ä±klandÄ±...
BeÅŸiktaÅŸ, FenerbahÃ§e, Ã‡aykur Rizespor, Antalyaspor,Â FenerbahÃ§e yÃ¶neticisi Alper PirÅŸen, BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶neticisi Enis Ulusoy Disiplin Kurulu'na sevk edildi...
FenerbahÃ§e yÃ¶neticisi Alper PirÅŸen ile BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶neticisi Enis Ulusoy, sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan dolayÄ± PFDKâ€™ya sevk edildi.