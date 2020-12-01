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HaberlerSüper Lig Haberleri Son dakika | BeÅŸiktaÅŸ ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
01.12.2020 - 19:15 |

Son dakika | BeÅŸiktaÅŸ ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

BeÅŸiktaÅŸ, FenerbahÃ§e derbisinde talimatlara aykÄ±rÄ± hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. FenerbahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ derbisinde 6 futbolcusunun sarÄ± kart gÃ¶rmesi nedeniyle takÄ±m halinde sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketten Disiplin Kurulu'na sevk edildi.Â

Son dakika | BeÅŸiktaÅŸ ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
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PFDK sevkleri aÃ§Ä±klandÄ±...

BeÅŸiktaÅŸ, FenerbahÃ§e, Ã‡aykur Rizespor, Antalyaspor,Â FenerbahÃ§e yÃ¶neticisi Alper PirÅŸen, BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶neticisi Enis Ulusoy Disiplin Kurulu'na sevk edildi...

FenerbahÃ§e yÃ¶neticisi Alper PirÅŸen ile BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶neticisi Enis Ulusoy, sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan dolayÄ± PFDKâ€™ya sevk edildi.

Son dakika | BeÅŸiktaÅŸ ve FenerbahÃ§e PFDKya sevk edildi

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