Son dakika | Beşiktaş, Gökhan Töre'nin transferini açıkladı

Yeni Malatyaspor'la olan sözleşmesini fesheden Gökhan Töre yeniden yuvaya döndü.

Siyah-beyazlı kulüp tecrübeli kanat oyuncusunun lisansını çıkardı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Beşiktaş, 28 yaşındaki oyuncu ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşme imzaladı.