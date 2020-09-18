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18.09.2020 - 18:27 |

Son dakika | Beşiktaş, Gökhan Töre'nin transferini açıkladı

Siyah-beyazlı takım tecrübeli oyuncunun transferini duyurdu. Lisansı da çıkarılan Gökhan Töre yeniden yuvaya döndü.

Son dakika | Beşiktaş, Gökhan Töre'nin transferini açıkladı
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Yeni Malatyaspor'la olan sözleşmesini fesheden Gökhan Töre yeniden yuvaya döndü.

Siyah-beyazlı kulüp tecrübeli kanat oyuncusunun lisansını çıkardı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Beşiktaş, 28 yaşındaki oyuncu ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşme imzaladı.

Son dakika | Beşiktaş, Gökhan Törenin transferini açıkladı

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