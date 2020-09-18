18.09.2020 - 18:27 |
Son dakika | Beşiktaş, Gökhan Töre'nin transferini açıkladı
Siyah-beyazlı takım tecrübeli oyuncunun transferini duyurdu. Lisansı da çıkarılan Gökhan Töre yeniden yuvaya döndü.
Yeni Malatyaspor'la olan sözleşmesini fesheden Gökhan Töre yeniden yuvaya döndü.
Siyah-beyazlı kulüp tecrübeli kanat oyuncusunun lisansını çıkardı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Beşiktaş, 28 yaşındaki oyuncu ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşme imzaladı.