Son dakika - Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber!

Siyah-beyazlı kulüpten Brezilyalı oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 14. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçın ardından sol uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) kısmi yırtık tespit edilmiştir. Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Deneyimli futbolcunun ligde pazartesi günü oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacağı öğrenildi.

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